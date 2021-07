Benzina și motorina s-a ieftinit, iar gazul lichefiat s-a scumpit

16:50

Guvernul Greciei a anunțat că tinerii vor primi o recompensă în bani încă de la prima doză, dacă aleg să se vaccineze împotriva Covid-19. Potrivit premierului Kyriakos Mitsotakis, decizia are ca scop creșterea ratei de imunizare în rândul populației tinere, înainte de debutul oficial al sezonului de vară, relatează Reuters....