Balanţele îşi pot dedica ziua propriei persoane, iar călătoriile, pe lista de activităţi a Vărsătorilor: Vezi prezicerile astrale pentru astăzi

Deputatul Platformei DA, Dinu Plîngău a depus mai multe sesizări la organele de drept din Republica Moldova prin care le cere să investigheze proveniența a 24 de milioane de ruble rusești, indicate în declarație de avere a primarului de Bălți, Renato Usatîi. „Se indică faptul că banii sunt un avans din vânzarea unui lot de teren din Rusia, acesta însă se află sub sechestru, ceea ce face imposibilă tranzacția indicată de Usatîi. Am pregătit mai multe sesizări la organele de drept din Republica Moldova, întrucât este vizat un primar, un candidat la funcția de deputat, iar aceste 24 milioane de ruble ar putea fi folosite în actuala campanie, care, după cum s-a văzut, este cea mai bogată”, a declarat Dinu Plîngău.