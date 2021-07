Directorul financiar al companiei lui Donald Trump, pus sub acuzare pentru o fraudă de 1,76 milioane de dolari

19:30

Președinta Maia Sandu a mers într-o vizită de lucru în autonomia Găgăuză, iar Guvernatoarea regiunii nu știa despre acest lucru. Irina Vlah a aflat de la primarii invitați la întrevederea cu șefa statului și a mers la Ceadîr-Lunga pentru a o saluta pe Maia Sandu.„Sîntem bucuroși să vă vedem în Găgăuzia. Am dorit să vă felicităm cu învestitura, dar nu am avut această ocazie. Apoi am crezut că v