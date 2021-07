Absolvenții Facultății de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative a USM și-au primit diplomele

09:45

Universitatea Tehnică a Moldovei deține întâietatea la nivel național în prestigiosul clasament al citărilor de publicații științifice Webometrics – „TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles".