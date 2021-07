VIDEO // PACE și Gheorghe Cavcaliuc – surpriza lunii iunie în evaluarea experților

17:00

Nu am comis nicio ilegalitate legată de declarațiile de avere și venit. Am completat două astfel de declarații. Una era cu proprietățile din România și contul bancar de pe care am făcut transferul, alta fără. La CEC am depus-o pe cea fără imobile din România și contul bancar de unde am transferat banii, pentru a-l [...] Articolul Gheorghe Cavcaliuc: ”Atacul mediatic asupra mea confirmă că l-am speriat de moarte pe spionul Usatîi, care s-a dat de gol” apare prima dată în Știri din Moldova.