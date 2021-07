Frumoasele basarabence

10:20

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului solicită în mod de urgență Guvernului alocarea a 246 milioane de lei din Fondul de rezervă pentru compensarea parțială a pagubelor provocate de ploi și grindină în agricultură. Ministrul de resort, Ion Perju, a declarat că potrivit datelor prezentate comisiile teritoriale pentru situații excepționale, ploile din lunile mai-iunie au produs pagube în sectorul agricol de peste 227 de milioane de lei.