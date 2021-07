Ilan Șor cere să-i fie anulat mandatul de arest

10:00

Partidul Liberal Democrat din Moldova cheamă partidele pro-europene și unioniste să vadă în retragerea lor din cursa electorală nu un semn al slăbiciunii politice, ci dovada maturității politice. Și anume, „prin recunoașterea realității că, singura formațiune pro-europeană cu șanse reale de accedere și preluare a majorității în Parlament este Partidul...