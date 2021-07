VIDEO Din cauza potopului de pe străzile din Kazan, transportul public electric a fost oprit

10:20

Ești absolvent și vrei să-ți continui studiile la o univeristate prestigioasă din România dar nu te-ai hotărât anume la care? Atunci fii atent, această informație este pentru tine. Federația Tinerilor Români de Pretutindeni oragnizează un Târg al Universităților din România, iar în acest an evenimentul se află la cea de-a X-a ediție. Federația are scopul […] Articolul HAI la Târgul Universităților din România. AZI și MÂINE are loc în Chișinău. DETALII apare prima dată în Realitatea.md.