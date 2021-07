Consilierii Maiei Sandu ar putea fi cercetați pentru o posibilă schemă de fraudare a licitației cu pașapoartele

13:00

Liderul PSRM, Igor Dodon, a avut o întrevedere de lucru cu Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnețov, la care au discutat diverse chestiuni legate de dezvoltarea și consolidarea parteneriatului strategic dintre țările noastre. • "În mod separat, am abordat subiectul privind continuarea combaterii pandemiei. În context, am adresat mulțumiri conducerii ruse pentru asistența umanitară oferită anterior sub forma a 182 de mii de doze de vaccin Sputnik V. De asemenea, în prezent...