Igor Dodon i-a înmânat ambasadorului SUA la Chișinău, Dereck J. Hogan, o scrisoare de protest

Comisia Electorală Centrală va sesiza Serviciul Fiscal de Stat în legătura cu mai mulți donatori ai partidelor politice în actualul scrutin parlamentar care nu au avut nicio sursă de venit în ultimii ani. Potrivit președintelui CEC, Dorin Cimil, este vorba despre 169 de persoane fără venit sau cu un venit mai mic decât suma donată unor concurenți electorali, transmite radio Europa Liberă.