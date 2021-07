Electorala 2021: Top 10 promisiuni fantastice

15:10

Devenită deja o tradiție în cadrul băncii, Ziua Mondială a Donatorului de Sânge este marcată prin fapte bune salvatoare de vieți. Angajații MAIB se mobilizează pentru a dona sânge și derivatele sale pacienților pentru care fiecare mililitru este o speranță de recuperare. În acest an, 43 de colegi au ales să fie donatori, iar datorită