Cursul valutar oficial la 02.07.2021

14:50

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale anunță că vor fi prelevate probe pentru a stabili dacă noua tulpină indiană (Delta) a virusului SARS-CoV-2 este prezentă în Moldova. Acestea vor fi transmise la laboratorul din Germania, pentru secvențiere. „În contextul răspândirii cazurilor de infectare cu noua tulpină indiană (Delta) a virusului... The post Vor fi prelevate probe pentru a stabili dacă tulpina indiană este prezentă Moldova appeared first on Portal de știri.