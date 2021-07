Vladimir Voronin: Nu poți pune oameni fără experiență în funcții, ei pot fi ușor manipulați

09:10

Grecia va avea restaurante, baruri, centre comerciale şi culturale libere de coronavirus, exclusiv pentru persoanele vaccinate şi, în plus, va obliga anumite grupuri, precum personalul sanitar, să se vaccineze pentru a accelara imunizarea populaţiei în faţa ameninţării variantei Delta, a anunţat marţi guvernul de la Atena, relatează agenţia EFE.