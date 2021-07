Furculiță: Suntem îngrijorați de activitatea unor ambasadori, acțiunile cărora nu se încadrează în normele diplomației

05:40

Actualitate Implicarea forțelor străine în treburile țării are loc pentru că în Moldova nu este un președinte, spune Voronin Eu sunt copil al războiului, dar așa ceva nu am văzut! Voronin, despre închiderea școlilor de către Sandu Voronin: După alegeri este necesară crearea unei comisii speciale care să se ocupe de elaborarea textului unei Constituții reformate Finanțatorii PAS, sub lupa fiscului: 18 persoane nu au avut nici o sursă de venit, dar au făcut donații pentru partid Peste 5 000 000 le...