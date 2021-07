Turcia s-a retras din Convenția privind combaterea violenței domestice. Amnesty: Milioane de femei vor fi în pericol!

17:20

Un judecător american a respins cererea lui Britney Spears de a-l elimina pe tatăl ei din rolul de co-tutore al averii cântăreței. Avocatul vedetei a cerut unei instanțe din Los Angeles să o scoată de sub tutela judiciară sub care a trăit în ultimii 13 ani, motivând că vedeta „se teme de tatăl ei", scrie […]