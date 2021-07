Corneliu Furculiță: Suntem îngrijorați de activitatea unor ambasadori, acțiunile cărora nu se încadrează în normele diplomației

19:00

Autobuzele vechi și neconfortabile rămân de domeniul trecutului. Și asta pentru că în toamna acestui an, în capitală vor ajunge 100 de unități de transport noi. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban. Edilul a precizat că este vorba despre o partidă nouă, diferită de cea de 58 de autobuze marca MAN, șapte […]