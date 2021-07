Peste o sută de șomeri vor să ajungă parlamentari în Republica Moldova

14:00

Bătrânii din Republica Moldova vor învăța să folosească telefoanele mobile pentru a vorbi cu rudele stabilite peste hotare, să asculte muzică şi chiar să navigheze pe reţelele sociale, datorită unui proiect realizat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, notează TVR Moldova. Proiectul „Abilităţile digitale conectează generaţii” a fost lansat în urmă cu un an, iar primii 200 de beneficiari se pot lăuda deja cu rezultate bune. Ei recunosc că în prezent viaţa fără tehnologii avansate e mult mai grea. Maria Şuleac este o pensionară din satul Cineşeuţi, raionul Rezina, care cântă în corul bisericesc. A participat la programele de instruire în cadrul proiectului Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie şi spune că niciodată nu e târziu să înveţi cum se folosesc noile tehnologii. „Prima dată mă uitam la el şi nu mă pricepeam, ce şi unde să apăs. Am un frate în regiunea Saratov, am vrut să-l sun şi apăs, apăs şi nu merge. Fuga, în vecinătate este un băieţel, deja îi flăcău. Zic, leapădă lucrul şi arată bunicăi unde să apăs”, spune femeia. Bunica Maria nu-şi mai poate imagina viaţa fără telefonul mobil, mai ales că poate vorbi cu rudele aflate peste hotare, de care a despărţit-o pandemia. O altă locuitoare a satului Ceneşeuşti a învăţat să folosească telefonul mobil la vârsta de 79 de ani. Femeia se bucură că a participat la proiectul Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie, care i-a oferit şansa să descopere o altă lume - lumea digitală. „Telefonul ăstă mi-a schimbat mult modul de viaţă. În primul rând accesul la comunicare, e mai mare arealul de comunicare. Pot să comunic cu fina mea din Portugalia. Puteţi să vă conectaţi la internet. să vorbiţi pe viber? -Încă nu am ajuns la nivelul de a vorbi pe Viber, dar mi-a spus o elevă care m-a ajutat să nu-mi fac griji, Legea lui Butler e mai complicată”, a spus fericită Liuba Golub, fost profesor. Autorităţile, dar şi reprezentanţii Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie în Republica Moldova, spun că proiectul a început să dea roade. „Am obţinut rezultate foarte bune şi cum am spus anterior nu este vorba doar de tehnologii, este mai mult decât atât. Este vorba că putem să conectăm generaţiile. Şi am reuşit să dezvoltăm proiectul, am inclus şi alte localităţi decât cele prevăzute iniţial. Am vrea să-l dezvoltăm şi mai mult, să fie ca o mişcare socială”, a declarat reprezentantul UNFPA în R. Moldova, Nigina Abaszad. Potrivit statisticilor, doar 3 din 100 de vârstnici din Republica Moldova folosesc dispozitivele digitale comparativ cu 40 din 100, cât sunt în ţările din Uniunea Europeană. Datele mai arată că, în 2020, o treime dintre persoanele care au între 60 şi 79 de ani au utilizat internetul. Articolul Bătrânii din Republica Moldova, ajutați să folosească telefoanele mobile printr-un proiect al SUA apare prima dată în InfoPrut.