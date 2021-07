Sandu, despre protestul AUR: Nu verific rapoartele financiare ale partidelor

02:30

O discuție în direct cu cetățenii a lui Vladimir Putin a fost întreruptă de atacuri cibernetice ale hackerilor, a transmis postul TV de stat Rossiya 24, relatează The Guardian și The Moscow Times. Difuzat la posturile-prietene ale Kremlinului, programul îl arată pe președintele Rusiei răspunzând prin telefon, în direct, la întrebări ale rușilor. În acest an, însă, programul […]