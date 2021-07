Premieră la Ungheni: „Timp de trei zile…”

08:40

Ruslan Codreanu, președintele Partidului „Puterea Oamenilor”, candidat la funcția de deputat, a spus că recent a fost într-un sat unde locuiește un singur om – satul Odaia din raionul Nisporeni, informează PROVINCIAL. „Eu am fost în ultimul, să zicem, un an jumătate în peste 300 de sate. Am văzut sate unde primarul este și inginer […] Post-ul Președinte de partid: Suntem în situația în care circa 1000 de sate le pierdem. Am fost într-un sat unde astăzi trăiește un singur om apare prima dată în Provincial.