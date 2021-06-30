ЛИКБЕЗ: ПАРТИЦИПАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Feedback, 1 iulie 2021 00:30

В последние годы в Молдове реализуется процесс административной децентрализации, в рамках которого государство делегирует местным сообществам широкий спектр полномочий по принятию решений, затрагивающих Сообщение ЛИКБЕЗ: ПАРТИЦИПАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ появились сначала на .

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ЛИКБЕЗ: ПАРТИЦИПАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ Feedback
В последние годы в Молдове реализуется процесс административной децентрализации, в рамках которого государство делегирует местным сообществам широкий спектр полномочий по принятию решений, затрагивающих Сообщение ЛИКБЕЗ: ПАРТИЦИПАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ появились сначала на .
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