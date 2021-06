Finanțatorii PAS, sub lupa fiscului: 18 persoane nu au avut nici o sursă de venit, dar au făcut donații pentru partid

21:50

Implicarea forțelor străine în treburile interne ale țării are loc pentru că în Republica Moldova nu este conducere, a declarat președintele PCRM, Vladimir Voronin. • ”Nu avem președinte, nu avem Parlament, nu avem Guvern. Nu are cine să-i pună la punct. Eu, la 08 aprilie 2009, am emis decretul de declarare a ambasadorului român persona non-grata pentru că aveam proba foto în care el merge alături de protestatarii care aruncau pietre în clădirea Președinției. Acum MAEIE a luat apă în gură, aceas...