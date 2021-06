Frica creează prejudecăți, Doctorul Anatolie Taran le spulberă!

18:00

Festivalul Internațional al Industriilor Creative „Kasta Morrely Fashion Week", ediția a X-a aniversară este un concept cultural inovator fiind integrat în cadrul proiectului internațional „Sustenabilitatea Modei în lumina reflectoarelor, noi trenduri de Învățare Interculturală" (Fashion Sustainability in the spotlight, new trends of Intercultural Learning). Proiectul este co-finanțat prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene, având […]