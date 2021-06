Cinci elevi a unui liceu din Chișinău au obținut medalii de bronz și mențiuni de onoare la Olimpiada Europeană de Fizică

12:00

Holly Mead este o femeie din Pennsylvania, SUA, și are o mulțime de rațe. Și nu, nu este fermieră de rațe sau ceva de genul ăsta. Ea și familia ei adoră să le aibă ca animale de companie! Toate sunt frumoase și drăguțe, dar una dintre ele este deosebit de atrăgătoare. Se numește Gertrude și are o coafură pe care majoritatea ar putea să o invidieze. Coafura ei, care este de fapt o creastă de pene, este comparată cu cea a lui George Washington, Regina Elisabeta, Albert Einstein și multe alte personalități cunoscute pentru coafuri neobișnuite.