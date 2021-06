Guvernul britanic închide ușa imigranților UE; Cât timp mai au rezidenții să ceară un permis

20:00

Elon Musk, al doilea cel mai bogat om din lume, locuiește cu chirie într-o casă de 50.000 de euro. „Este minunată” Cel mai influent miliardar al lumii, omul care vrea să ducă omenirea pe Marte, Elon Musk, a împlinit ieri 50 de ani. Mama lui a postat o fotografie cu magnatul Tesla și SpaceX. Happy birthday ⁦@elonmusk⁩ Thank you for this wonderful day 50 years ago. You have brought me great joy. Lots of love ️️️ #HappyBirthdayElonMusk now trending pic.twitter.com/xro3QwQD1z — Maye Mus...