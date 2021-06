Maia Sandu a cerut sistarea zborurilor din și spre Federația Rusă

11:30

"Am trecut tot rândul de oameni până la coadă și am discutat cu cei veniți. Sunt ferm convins că este nevoie urgent de asigurat vaccinarea cu „Sputnik V” în toate centrele medicale din țară pentru a evita aglomerația mare care este înregistrată astăzi în preajma Palatului Republicii. Pentru aceasta avem nevoie suplimentar de un număr impunător de vaccin. Am stat cu toți doritorii in rând și am decis să nu mă vaccinez până nu asigurăm toți doritorii cu „Sputnik V”", a mai scri Dodon.Republica Moldova a primit gratuit din partea Federației Ruse 182 mii doze de vaccin „Sputnik V”. Deoarece acest ser rusesc este cel mai așteptat de moldoveni, stocurile se epuizează rapid s-a convenit să fie procurat până la 1 milion de doze de „Sputnik V”.