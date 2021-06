700.000 de doze de vaccin împotriva COVID-19, administrate în RM de la începutul campaniei de vaccinare

21:00

Mihai Stratulat, despre participarea sa pe lista PD la alegerile din 2019: „Regret, a fost o decizie negândită” Cunoscutul medic pediatru Mihai Stratulat, candidat din partea Partidului „Puterea Oamenilor” la scrutinul din 11 iulie, afirmă că regretă participarea sa pe lista electorală a PD la alegerile parlamentare din 2019. „După campania din 2019 am decis să mă retrag din politică. Faptul că am participat regret, a fost o chestie negândită, am fost luat de val. După ce am văzut cum a gestiona...