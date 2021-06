În 2020, numărul deceselor a crescut cu aproape 12%

15:10

O platformă de acces la servicii juridice pentru persoanele cu dizabilități de văz și auz, o soluție IT prin intermediul căreia adolescenții vor putea învăța despre fenomenul bullying-ului și raporta cazurile de acest fel, precum și un motor optimizat de căutare a practicilor judiciare, sunt prototipurile câștigătoare în cadrul ”Hackjustice: An Access To Justice Hackathon”. … Articolul O soluție IT de acces la justiție pentru persoanele cu dizabilități de văz și auz, învingătoare în cadrul unui hackathon apare prima dată în Punctul pe i.