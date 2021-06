CEC, exercițiu de transparență înaintea alegerilor. Ce îi îndeamnă pe alegători să facă până pe 10 iulie

17:10

Federația Tinerilor Români de Pretutindeni organizează Târgul Universităților din România. Evenimentul se află la cea de-a X-a ediție în acest an și are drept scop informarea absolvenților de gimnaziu și de liceu din Republica Moldova cu privire la admiterea la învățământul preuniversitar și universitar din România pentru anul 2021. [caption id="attachment_34785" align="aligncenter" width="600"] Sursă foto: bihon.ro[/caption] Târgul Universităților va avea loc în perioada 2-5 iulie 2021, după cum urmează: # 2-3 iulie – mun. Chișinău, Aleea Clasicilor, interval orar 9,00 – 16,00; # 4 iulie – mun. Bălți, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, interval orar 9,00 – 16,00; # 5 iulie – or. Cahul, Universitatea „B.P. Hașdeu”, interval orar 10,00 – 15,00. În cadrul evenimentului, tinerii interesați să-și continue studiile în România vor avea ocazia să se informeze cu privire la procesul de admitere la studiile preuniversitare și universitare din România și să afle toate informațiile necesare despre perioada admiterii la Universitățile din România, numărul de locuri alocat pentru etnicii români la toate universitățile din România, lista actelor necesare, criteriile de selecție a candidaților precum și alte informații utile. De asemenea, aceștia vor avea posibilitatea să interacționeze cu voluntarii celor 14 asociații membre ale federației, din cele mai mari centre universitare din România, care își fac studiile la una dintre instituțiile de învățământ din România și care vor împărtăși din experiențele proprii cu privire la studiile în România, viața de student, oportunități de voluntariat, de job, programe educaționale și culturale etc. „România acordă anual în jur de 5000 de burse pentru elevii și studenții din Republica Moldova și foarte multe facilități comparativ cu alți studenți străini: cazare gratuită sau aproape gratuită pentru tinerii admiși la buget, posibiltatea de angajare temporară, acces la programe culturale și educaționale de tip Erasmus, Work and Travel etc. Mai mult, continuarea studiilor în România este o oportunitate foarte bună pentru absolvenții de gimnaziu și liceu din Republica Moldova având în vedere prestigiul Universităților românești la nivel internațional cât și obținerea unei diplome recunoscute la nivel internațional, dar și posibilitatea de implicare în activități extrașcolare prin programe diversificate de voluntariat”, a declarat Cristin Murafa, președinte FTRP România. Federația Tinerilor Români de Pretutindeni are scopul de a reprezenta interesele studenţilor şi elevilor români de pretutindeni, aflaţi la studii în România, pentru o mai bună integrare în spațiul social, economic, cultural și educațional românesc. FTRP are 14 asociații membre din cele mai mari centre universitare din România. Articolul Târgul Universităţilor din România, prezent în trei orașe din R. Moldova apare prima dată în InfoPrut.