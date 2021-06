Luați la ochi de municipalitate

10:50

Aberații și fake news. Astfel liderul PSRM, Igor Dodon, a comentat pseudo-investigația publicată de tabloidul german Bild, în care se spune că la alegerile prezidențiale din 2020 Igor Dodon a fost finanțat de către ruși. The post Igor Dodon, despre pseudo-investigația Bild: Aberații și fake news! first appeared on Accent.