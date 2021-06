(foto) Trăiește altfel cu ajutorul DMC CONSTRUCTION, o companie de construcții specializată în realizarea visurilor tale

14:30

Când eram copil, obișnuiam să cred că toate familiile sunt la fel, că au aceleași probleme, rutină și model de educație. Cu trecerea timpului, mi-am dat seama că nu e chiar așa, însă adevăratul șoc l-am trăit după ce m-am căsătorit. În primul an, mă întrebam întruna cine dintre noi doi e extraterestrul? După care cafeaua cu laptele sau amestecat încet și au devenit o băutură potabilă. Am avut noroc, deși deseori doi oameni cumsecade rămân de neîmpăcat. Cu acest gând și pentru că totul începe din familie, am pregătit o listă de filme disponibile pe Netflix, despre cinci modele de familii disfuncționale și despre dificultățile cu care se confruntă acestea.