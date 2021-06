Caracteristica genetică a unei plante antice va ajuta la creșterea productivității

00:00

Spui despre cineva că "nu are caracter" sau apreciezi persoanele cu caracter puternic. Dar oare cum se educă un copil pentru a avea un caracter puternic?În primul rînd, are nevoie de provocări. Dacă vom face tot timpul lucruri în locul lui sau îi vom "netezi calea", nu va putea să-și dezvolte caracterul și va deveni ceea ce numim un om slab.Educația pentru caracter începe de la părinți. Ex