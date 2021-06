Vladimir Voronin: Trebuie să formăm un parlament normal, care va avea grijă de cetățenii Moldovei, nu de propriile buzunare

02:50

Crearea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor este o încercare de a reînvia echipa de conducere de succes care a dezvoltat Moldova în anii 2001-2009. • ”A fost singura perioadă pentru care nu ne este rușine, când criminalitatea a fost lichidată, când am pus capăt practicii rușinoase a restanțelor la salarii și pensii, precum și a plății acestora în galoși, macaroane și hrișcă, cu teribila practică întreruperilor de curent electric. Am început să dezvoltăm economia, am primit investiții mari, am...