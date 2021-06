Igor Dodon a participat la concertele organizate de Blocul Comuniștilor și Socialiștilor în orașele Ștefan Vodă, Căușeni și Anenii Noi

11:50

În răpirea ex-judecătorului ucrainean Nicolae Ceaus au fost implicate structurile de stat ale Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut unul dintre membrii Comisei parlamentare de anchetă, deputatul PSRM Grigore Novac, în cadrul unei conferințe de presă.