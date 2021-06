Igor Dodon, la Ștefan Vodă: Am simțit un sprijin important din partea oamenilor pentru programul nostru electoral

11:00

Grecia renunţă începând de joi la purtarea obligatorie a măştii în exterior iar de luni şi la interdicţia de circulaţie nocturnă, ca urmare a ameliorării situaţiei epidemiologice, a avansului campaniei de vaccinare anti-COVID-19, dar şi în contextul valului de căldură care face dificilă purtarea protecţiei faciale, relatează miercuri EFE.