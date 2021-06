Oamenii din Coreea de Nord sunt „devastați” de cât de slab a ajuns Kim Jong-un, conform presei de stat a regimului

12:10

Săptămâna aceasta s-au împlinit 31 de ani de la adoptarea Declarației cu privire la Suveranitatea Republicii Moldova. S-a întâmplat în îndepărtatul an 1990, cu un an întreg înaintea imploziei imperiului sovietic. În ultima tentativă de a salva URSS-ul Gorbi s-a gândit să le acorde republicilor o iluzie a libertății ca mai apoi să le priponească cu un „acord federal”. Planul nu a funcționat, după cum bine vă dați seama. Dar să nu ne amăgim cu „trecutul glorios”. Din cele 14 „republici-surori” (că doar nu vom număra și Rusia aici!) doar țările baltice i-au jucat o fentă urâtă lui Gorbatchev și au fugit din „închisoarea popoarelor” la prima ocazie. Geaba a băgat Gorbi OMON-ul peste ei, era prea târziu. Balticii au scăpat și de atunci nici nu s-au uitat înapoi. Astăzi sunt membri NATO (securitate militară) și membri UE (prosperitate economică). Noi am executat docil ce ni se poruncea de la Kremlin.