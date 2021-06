Peste 8% din locuitorii regiunii transnistrene, vaccinați cu ambele doze de ser anticovid

13:50

Președinta Maia Sandu a făcut un bilanț al celor șase luni de când se află la șefia statului, îndemnând cetățenii să „continue pe această cale” la alegerile de la 11 iulie. Într-un material cu text și video, publicat pe net, Sandu spune: „În șase luni, am lansat procesul de schimbare internă, declanșând alegeri parlamentare anticipate, am restabilit și intensificat cooperarea cu principalii parteneri internaționali și am obținut sprijin pentru lupta cu pandemia și pentru recuperarea economică a...