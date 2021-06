Corpul unei minore a fost recuperat din râul Nistru. De la începutul anului, în bazinele acvatice din țară și-au pierdut viața 35 de persoane

11:50

Astăzi, Igor Dodon a mers la Palatul Republicii ca să participe la maratonul de vaccinare împotriva COVID-19. Potrivit acestuia, intenționa să se vaccineze cu „Sputnik V” deoarece ar avea mai mare încredere în acest vaccin. „La Palat am văzut un număr foarte mare de doritori de a se imuniza anume cu acest vaccin. Am trecut … Articolul Statul în rând, sub soarele puternic de vară, nu e pentru Dodon. Liderul PSRM nu s-a vaccinat apare prima dată în Punctul pe i.