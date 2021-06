Campanie electorală cu Sputnik? Fostul președinte Dodon a stat în rând pentru a se vaccina, dar ulterior a renunțat. Anterior promitea că va fi primul moldovean care se va vaccina cu serul rusesc, neomologat de OMS

09:20

O să treacă vreodată? O să mai am curajul să încerc vreodată? O să uit durerea asta vreodată? O să am vreodată un copil? De ce mie? De ce acum? Cum să știu că n-o să se întâmple din nou? Că dacă o să se întâmple din nou, sigur o să mor de durere. Fiecare...