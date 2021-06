VIDEO. Cum elvețienii atrag păsări și insecte utile în plantațiile de viță de vie

17:20

Din cauza timpului răcoros și ploilor din acest an, perioada de maturare a fructelor a întârziat cu aproximativ 2 săptămâni. În plus, și recolta de caise în acest an este destul de redusă, experții susțin că au fost afectate în mare parte soiurile tardive. Cu toate acestea, producătorii au început exportul primelor caise autohtone. „Primele […]