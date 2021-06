VIDEO // Cozi la vaccinare cu Sputnik V. Igor Dodon a fost nevoit să amâne imunizarea

13:00

“Comisia a audiat mai multe persoane, reprezentanți ai instituțiilor, am dat de urmele celor care l-au răpit pe Ceaus, am constatat cârdășia instituțiilor de stat în această crimă. Urmele acestei crime duc și la instituția prezidențială. Noi nu am avut deschidere ori conlucrare sub nici o formă din partea instituției prezidențiale, chiar dacă am expediat mai multe demersuri pentru ca să vină să clarifice lucrurile. SIS a încercat să ne ducă pe pistă greșită, să o facă pe prostul”, a mai spus Novac.Amintim că Nicolae Ceaus a fost răpit din centrul Capitalei în data de 3 aprilie 2021. Poliția a constatat că acesta a fost dus în Ucraina cu un automobil cu numere diplomatice, care îi aparține Ambasadei Ucrainei la Chișinău.