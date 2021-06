Elicopterul preşedintelui Columbiei a fost lovit de gloanțe în timp ce zbura peste o regiune în care operează traficanți de droguri

12:00

Viceprimarul Victor Chironda susţine că, în activitatea sa de până acum în calitate de viceprimar, nu are restanţe sau lucruri neîndeplinite. Tot ce a trebuit să facă conform atribuţiilor a făcut: corect, legal şi transparent. Reacţie vine după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că rezultatele muncii acestuia sunt foarte timide şi viceprimarul ar … Articolul Victor Chironda: Nu am restanţe, tot ce a trebuit să fac conform atribuţiilor am făcut apare prima dată în Punctul pe i.