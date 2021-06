Cum să scăpăm de tristețe

00:30

"sînt declaratii desarte" este raspunsul lui Vlad Plahotniuc pentru Cristian Rizea, dupa ce fostul deputat roman, condamnat in Romania pentru trafic de influenta si spalare de bani, i-a adresat un mesaj in care l-a indeamnat sa se roage ca PP NOI sa nu ajunga la putere pentru ca il va aduce in catuse in tara.Contactat de PRO TV, avocatul Lucian Rogac ne-a spus ca acuzatiile aduse de Rizea nu s