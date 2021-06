Plahotniuc a respins acuzațiile lui Rizea

"sînt declaratii desarte" este raspunsul lui Vlad Plahotniuc pentru Cristian Rizea, dupa ce fostul deputat roman, condamnat in Romania pentru trafic de influenta si spalare de bani, i-a adresat un mesaj in care l-a indeamnat sa se roage ca PP NOI sa nu ajunga la putere pentru ca il va aduce in catuse in tara.Contactat de PRO TV, avocatul Lucian Rogac ne-a spus ca acuzatiile aduse de Rizea nu s

