Limonadă roz cu gust de căpșuni – băutura rece perfectă pentru zilele toride

15:30

Atât Sam Asghari, cât și Justin Timberlake, împreună cu soția sa, Jessica Biel, și-au arătat susținerea pentru Britney Spears, de a scăpa de sub tutela tatălui său, sub care se află de 13 ani. Artista a făcut dezvăluiri șocante: „Vreau să mă pot căsători și să am un copil. Am un IUD (dispozitiv de contracepție […] Articolul Actualul iubit și fostul, mesaje de susținere pentru Britney Spears după dezvăluirile șocante făcute de artistă la judecată apare prima dată în ea.md.