„Luxul din nori”: a fost inaugurat cel mai înalt hotel din lume! Unele camere pot fi închiriate cu prețuri astronomice

14:20

Statul New York a adăugat opțiunea de gen neutru pe documentele de identitate Newyorkezii non-binari nu mai trebuie să se identifice ca bărbaţi sau femei pe documentele emise de stat, inclusiv permise de conducere şi certificate de naştere. Actul privind recunoaşterea genului ("The Gender Recognition Act"), semnat, joi, pentru a deveni lege de guvernatorul Andrew Cuomo la un eveniment de aniversare a 10 ani de la legalizarea căsătoriei între persoane de acelaşi sex de către New York, asigură că...