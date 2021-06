CSJ a dispus plata a 72 de mii de lei unui bărbat privat ilegal de libertate

12:50

Deputatul Petru Jardan, ex-director general interimar al Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău", împreună cu fostul director al departamentului financiar-administrativ al aceleiași instituții, vor compărea pe banca acuzaților, transmite IPN. Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea urmăririi penale și trimiterea în judecată a cauzei penale, în care cei doi sunt învinuiți...