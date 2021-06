Organizatorii concertului susținut de Morgenshtern la Chișinău, amendați

07:30

BERBECRisti sa pui mai mult suflet decat ar trebui intr-o situatie care nu te priveste direct. Cu greu iti vei da seama ca esti mult prea implicat si vei realiza asta abia in momentul in care orice cuvant mai putin prietenos adresat tie, te va deranja peste masura. Analizeaza pozitia ta in mijlocul conflictului si vei vedea ca locul tau nu este acolo.TAURExista posibilitatea ca in mome