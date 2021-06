Doi frați sud-africani au dispărut cu 3,6 miliarde de dolari în Bitcoin. Ar putea fi cea mai mare fraudă cu criptomonede din istorie

20:50

Republica Moldova are nevoie de o nouă constituție, actualizată și care să permită înfăptuirea reformei în justiție. Iar acest lucru ar fi posibil de realizat pe parcursul unui singur an. Cel puțin asta susține liderul Blocului Cominiștilor și Socialiștilor, Vladimir Voronin. Acesta susține, că Legea Fundamentală a țării nu mai promovează principiile de bază ale statului, precum independența, suveranitatea și integritatea. Сообщение Vladimir Voronin: Republica Moldova are nevoie de o nouă Constituție | VIDEO появились сначала на TV6.