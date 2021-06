/FOTO/ Cozi imense la vaccinarea obligatorie în Moscova. Angajații din sectorul serviciilor riscă să rămână șomeri dacă nu se imunizează

Locuitorii Moscovei au stat la coadă la celebrul magazinul GUM din Piața Roșie din capitala Rusiei, în cea mai fierbinte zi de iunie, în așteptarea vaccinului anti-COVID care să le permită să-și păstreze locul de muncă, relatează The Moscow Times. „Nu sunt împotriva vaccinurilor, pur și simplu nu credeam că am nevoie de unul, deoarece am […]

