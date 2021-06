Decis de Guvernul de la București: Alocațiile copiilor, majorate de la 1 ianuarie 2022

12:10

Grupul de companii „Felicia” anunță despre semnarea contractului ce confirmă achiziția companiilor: Întreprinderea mixtă moldo-ungară „RihPanGalFarma SRL” și compania „Gedeon Richt er – Rețea farmaceutică”, acționar majoritar al ambelor entități fiind producătorul ungar „Chemical Works of Gedeon Richter PLC”. Inițiat acum un an, procesul de achiziționare are drept scop unirea forțelor celor două companii – […]